Número de pessoas testadas em Porto Real é maior do que média nacional

O município de Porto Real alcançou a marca de 1.382 testes realizados para coronavírus para 361 confirmados.

O número de testados é três vezes maior que a média nacional, chegando a 3,8 testes por cada pessoa confirmada. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram realizados 1,2 testes para cada pessoa infectada.

Ao realizar a comparação do total com o número de habitantes de Porto Real, 19.974 pessoas (IBGE - 2020), esse índice é o equivalente a cerca de 6,91% da população.

A Secretaria Municipal de Saúde ressaltou que os testes do tipo rápido (coleta de sangue) ou o RT-PCR são realizados através do Centro de Triagem de Covid-19 e priorizam os critérios estabelecidos através do Ministério da Saúde. Dentre esses critérios está que o paciente deve estar no nono dia de sintoma