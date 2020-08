Porto Real fecha mais de 860 vagas de emprego no 1º semestre

O saldo de empregos, diferença entre contratações e demissões, em Porto Real ficou no negativo no 1º semestre de 2020. Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

De janeiro a junho de 2020, foram geradas 506 vagas de emprego, porém, 1370 postos de trabalho fecharam, deixando um resultado de -864.

Em Porto Real, março fechou em -353. O período marcou a aceleração dos números da pandemia do novo coronavírus no Brasil desencadeando uma série de medidas restritivas como paralisação das indústrias, suspensão de contratos e trabalhadores de home office.



Houve uma pequena melhora em abril (-226), que se confirmou em maio (-186) e recuperou em junho (-72). A expectativa do Ministério da Economia é que no segundo semestre os números voltem a subir.

O polo automotivo, responsável pela maior parte dos empregos na cidade, fechou 605 portas de emprego. O setor de serviços também ficou negativado, com menos 224 vagas. A pandemia é um dos fatores que levaram a queda na economia, e consequentemente, impactou no número de vagas disponíveis.

O cenário é ruim, mas não muito diferente do 1º semestre de 2019 quando 1007 pessoas foram contratadas e 1186 desligadas, deixando o saldo em -179.

Para tentar frear esse quadro, a Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SMTRAB), está recebendo via e-mail os currículos dos interessados em novas oportunidades de emprego por meio do Sine, pelo endereço eletrônico: curriculoportoreal@gmail.com.

Conforme informações da Secretaria, mesmo que o morador já tenha cadastro no sistema do Sine, é importante o envio do currículo. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3353-4042.