Imagens fortes! Moradores esquartejam vaca em Barra Mansa

Uma cena chocante ocorrida na cidade de Barra Mansa, no Sul do Rio, vem chamando a atenção da internet. O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra uma vaca sendo literalmente esquartejada por pedestres que passavam pela Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Vista Alegre.

O caso aconteceu no domingo (30) quando o animal caiu de uma pedra de aproximadamente 10 metros. Após a queda, em vez de socorrerem o bovino, pedestres que passavam pelo local cortaram a vaca em vários pedaços.

Sob risos e nenhum constrangimento, os moradores, a maioria sem máscara, esfaquearam o animal. A cena recebeu diversos comentários sobre a falta de sensibilidade, além do risco de contaminação para os moradores.

No final, só sobraram as vísceras. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (SAAE) informou que foi acionado para retirar as tripas da pista. Os restos da vaca foram enterrados no Centro de Tratamento de Resíduos do município.

A médica veterinária especialista em Defesa Sanitária Animal, Vivian Marques, alertou para os perigos do abate de animais sem nenhuma segurança alimentar e de higiene. "Comer partes de um animal que foi abatido sem seguir uma inspeção sanitária é muito perigoso para a saúde humana. Existe o risco de contrair diversas doenças como tuberculose, brucelose, leptospirose e teníase".

Ela também enfatizou que, se no momento do abate o local tiver contaminado, o ser humano pode ser infectado no momento da ingestão da carne, o que pode causar a doença neurocisticercose, que acarreta numa alteração neurológica e em casos mais graves é necessário cirurgia.

No caso da ingestão de carne contaminada, a veterinária ressaltou que no aparecimento dos primeiros sintomas como náuseas e vômitos, é importante procurar um atendimento médico. "Algumas outras doenças como a tuberculose causada por ingestão de alimento contaminado pode demorar a apresentar sintomas", completou.