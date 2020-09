Porto Real registra cinco mortes e mais de 120 casos em agosto

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real fechou o mês de agosto com 367 casos confirmados de coronavírus e 15 mortes. Com relação ao mês de julho, o aumento foi de 127 casos e cinco óbitos.

Apesar dos números altos, a curva de casos vem apresentando uma leve queda. Em julho, foram 179 casos e sete mortes. Em junho, o aumento foi de 40 infectados e as três primeiras mortes por decorrência da Covid-19.

Um dos fatores que levaram a diminuição do agravamento dos casos de coronavírus foi a criação de seis novos leitos. O Hospital Municipal São Francisco de Assis passou a contar com 12 leitos exclusivos para tratamento.

Por enquanto, seguem mantidas as recomendações do Decreto 2477/2020 que regulamenta o uso obrigatório de máscara facial nas vias públicas e dentro de meios de transporte; restaurantes funcionando até às 22 horas com capacidade limitada a 30%; proibição de qualquer tipo de aglomeração; e horário exclusivo para idosos, entre outras medidas que podem ser conferidas aqui