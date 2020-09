Câmeras de monitoramento coíbe aglomerações em Porto Real

O Centro de Controle de Operações de Porto Real (CCO), além de auxiliar as ações das forças de segurança pública, contribui para o combate à Covid-19, inibindo aglomerações.

As imagens geradas pelas câmeras de monitoramento são transmitidas 24 horas por dia para o CCO. Segundo informações da Secretaria de Ordem Pública (SMOP), foram registradas algumas ocorrências, entre elas: práticas esportivas; falta de utilização de máscaras; desrespeito ao distanciamento social em estabelecimentos comerciais e aglomerações em festas particulares.

Essas ações acontecem através da identificação dos operadores do CCO, com a atuação da Guarda Civil Municipal e contam com apoio da Polícia Militar, quando necessário.

A Prefeitura Municipal de Porto Real, através da SMOP, já instalou 65 das 76 câmeras previstas no sistema integrado de segurança. Outras 11 câmeras aguardam ajustes técnicos como ligação de energia elétrica e cabos de fibra ótica para entrarem em operação.

O CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes já está com as câmeras instaladas e em pleno funcionamento. Outras cinco escolas serão contempladas com o sistema: Cruz e Souza; Maria Hortência Nogueira; Professora Eliana Provazi; Sebastião Barbosa de Almeida e José Ferreira da Silva.

Conforme a Secretaria, o prazo para a conclusão dos serviços foi estendido por conta da pandemia, que ocasionou atrasos na entrega dos equipamentos necessários para as instalações.