Suspeito de furto é preso no Jardim das Acácias, em Porto Real

Policiais civis da 100ª Delegacia Policial de Porto Real prenderam nesta quinta-feira (03) um homem, de 42 anos, no bairro Jardim das Acácias.



Ele é suspeito de cometer furto de celular em Barra do Piraí. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo cartório da 2ª Vara da cidade.



A 100ª DP pede que as denúncias sejam feitas pelo número 24 3353-3341. O sigilo é garantido.