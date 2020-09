Justiça cumpre mandado de prisão contra homem em Porto Real

A Justiça cumpriu na quarta-feira (02) um mandado de prisão contra um homem de 32 anos no bairro Freitas Soares, em Porto Real.



Ele é investigado em um processo pelo crime de Coação em Barra Mansa, previsto no artigo 344 do Código Penal. A pena é de um a quatro anos de prisão, além de multa.



A ação foi acompanhada por policiais militares da 5ª Cia do 37º BPM. O suspeito foi conduzido para a 100ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso.