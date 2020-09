Família procura por desaparecido em Porto Real

Uma família está a procura de um homem que está desaparecido desde domingo (30). Geisson dos Santos Carvalho, de 34 anos, foi visto pela última vez próximo a Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, em Porto Real.



De acordo com familiares, ele trabalha como motorista de aplicativo e estava vestindo uma calça preta, blusa cinza na frente e preta atrás e boné preto no dia do desaparecimento.



A família registrou um boletim de ocorrência na 100ª Delegacia Policial de Porto Real e pede ajuda. O número da DP é (24) 3353-3341.

Quem tiver alguma informação sobre Geisson também pode entrar em contato com a família através dos telefones (24) 99993-1244 e (24) 99881-7860.