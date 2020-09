Prefeitura inicia vacinação antirrábica em cães e gatos

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou a Campanha de Vacinação Antirrábica. A imunização é voltada para cães e gatos a partir de três meses de idade.

Nessa etapa, a vacinação acontecerá a domicílio nas zonas rurais dos bairros Parque Mariana, Bulhões e nas residências rurais da Rua André Luiz. Nessa fase também serão contemplados os bairros Vila Real e Vila Romana.

O setor de Vigilância Sanitária, ainda destacou a importância de que a população, durante o momento da vacina, siga todos os protocolos de segurança devido à pandemia da Covid-19, como o uso de máscara e as medidas de distanciamento social.

A campanha também será realizada todas as sextas na sede da Vigilância Sanitária. Para isso, os interessados deverão realizar agendamento de segunda a sexta, das 8h às 17h, através do telefone da SMS: (24) 3353-4899. A sede da Vigilância Sanitária fica localizada à Rua André Luiz, s/nº, bairro Jardim Real. É importante que o animal esteja devidamente preso através de coleiras e guias, e ainda, que seja levado por uma pessoa adulta. Não será permitida a retirada para vacinação em casa.

As fêmeas em processo de gestação e os animais com doenças ou que estejam em tratamento veterinário não serão vacinados neste momento. Os proprietários poderão procurar a Vigilância Sanitária para aplicação da vacina após os períodos de gestação e na ocasião em que os animais em tratamento estiverem saudáveis. Isso porque mesmo fora do período de campanha é possível vacinar os animais.

A Vigilância Sanitária informou que o Dia D da campanha está previsto para ser realizado no dia 3 de outubro. Os locais e horários serão divulgados próximos a essa data. Mais informações: (24) 3353-4899.