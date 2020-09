Multas e feridos aumentam durante Operação Independência 2020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta terça-feira (08) o resultado da Operação Independência realizada durante o feriado entre os dias 4 e 7 de setembro de 2020 no trecho da Via Dutra no Sul Fluminense. Com relação ao mesmo período equivalente do ano passado (6 a 8 de setembro), houve um aumento no número de multas aplicadas e feridos em acidentes. Vale ressaltar que em 2019 não houve feriado prolongado do Dia da Independência.



Esse ano, foram 228 multas por inflações de trânsito, sendo que quatro delas por dirigir sem a carteira de habilitação. Ano passado, foram 154 multas. Um acréscimo de 48%.



Foram cinco acidentes nos dois anos analisados, porém o número de feridos aumentou em 2020. Foram seis nesse feriado e quatro em 2019. Não houve mortes esse ano nos acidentes registrados no trecho que corta o sul do estado. No ano passado, uma pessoa morreu em um acidente.



O resultado da Operação também apresentou queda em alguns índices. Em 2019, foram 13 veículos recolhidos por irregularidades, esse ano apenas três. Ano passado, sete pessoas foram detidas. Agora em 2020, apenas uma pessoa. As ocorrências criminais caíram 92%, passando de 13 para apenas uma.