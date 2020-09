Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Porto Real

Um homem de 28 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas na terça-feira (08) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Village.



Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes avistaram um possível ponto de venda de drogas no local. O homem chegou a fugir, mas foi capturado pelos policiais.



Foram encontrados pinos de cocaína e dinheiro num buraco falso na parede da casa onde ele estava. Ele informou que já tinha passagem pela polícia por tráfico e residia no bairro Liberdade, em Resende.



Ao todo, foram apreendidos 26 pinos de cocaína, R$ 88 e um celular.



O suspeito foi conduzido pra 100ª Delegacia de Porto Real, onde foi autuado por tráfico de drogas, e permanece preso.