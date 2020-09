A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real divulgou a situação do coronavírus por bairros. O Freitas Soares já registrou 90 casos, sendo que 13 são considerados casos ativos, ou seja, que ainda não estão curadas. Outro bairro com o triste dado é o Jardim das Acácias com 52 casos e 10 ativos.

Juntos, os dois bairros correspondem por 38% dos casos confirmados no município. Das 15 mortes já divulgadas pela prefeitura, nove foram nestes bairros.

A tabela ainda inclui o distrito de Bulhões, com 42 casos; Novo Horizonte (36); São José (34) e Centro (27). Os bairros com menos casos são: Vila Real (4); Parque Mariana (6); Ettore (6); e Colinas (9).

De acordo com o último boletim, Porto Real já registrou 371 casos, com 312 pessoas curadas.