Secretaria Estadual de Saúde apresenta dados divergentes do coronavírus em Porto Real

Quem acompanha diariamente a divulgação do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES) já deve ter percebido que os dados divulgados não batem com o relatório dos municípios. Em Porto Real não é diferente. Enquanto a cidade já contabiliza mais de 380 casos confirmados, o Estado só liberou o resultado de 365 testes positivos.



Os dados represados entre o laboratório responsável pelos testes oficiais pra Covid-19 e a divulgação pelo Estado, acabam causando uma falsa impressão de que a pandemia está estagnada.



A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real informou que desde o início da pandemia da Covid-19 tem atualizado diariamente os dados sobre o comportamento do coronavírus no município, empenhando-se em manter a comunicação simultânea dos dados junto à Secretaria de Estado de Saúde. Sobre a divergência das informações apresentadas, a Prefeitura de Porto Real ressaltou que não possui conhecimento da rotina de trabalhos realizados pelo Governo do Estado.

De acordo com SES, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) comunica que coleta os dados nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde (MS) após inclusão das informações pelos municípios. Contudo, eventualmente os sistemas do MS apresentam instabilidade e os municípios adiam as notificações. Por isso, pode haver defasagem de informações, sendo os casos mais antigos contabilizados primeiro.

Destacou ainda que a notificação de casos e óbitos é de responsabilidade dos municípios e que, sendo observadas discrepâncias, a SVS entra em contato para solicitar a regularização da situação e, caso proceda, a correção nos canais oficiais.