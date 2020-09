Cidadania confirma Dra. Silvia Bernadelli como candidata a prefeita de Porto Real

A Convenção Municipal do Partido Cidadania, realizada na noite de sexta-feira (11) confirmou o nome da médica Silvia Bernardelli como candidata a prefeita de Porto Real, o que ainda precisa ser chancelado pelo deferimento do pedido de registro de candidatura por parte da Justiça Eleitoral, nos próximos dias. Obstetra, Silvia tem 48 anos, é filha do ex-prefeito Sérgio Bernadelli, que comandou a prefeitura por dois mandatos. Já o vice de Dra. Silvia é o vereador Haroldo Cianelli, o Lulinha, do Partido Verde (PV).



Com a presença de lideranças regionais, o encontro, realizado no bairro Freitas Soares, aconteceu dentro dos protocolos de segurança à Covid-19, e lançou a coligação "Trabalho, honestidade e competência", composta pelos partidos Cidadania e PV. Também foi aprovada a chapa de 17 filiados que deverão disputar o cargo de vereador na eleição municipal em novembro.



A candidata falou sobre a alegria de representar o partido. "Hoje começa nossa caminhada e a gente tem uma batalha pela frente. Eu quero dizer que não vai me faltar energia, vontade, perseverança, para que a gente chegue ao nosso objetivo, que é de tornar esta cidade melhor, que vai se desenvolver e olhar por esta população, que está há algum tempo carente de atenção e de cuidados. É isso que a gente vem propor, essa é a nossa bandeira", disse Dra. Silvia.