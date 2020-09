Quadras esportivas e áreas de lazer continuam interditadas em Porto Real

Os complexos esportivos e áreas de lazer em Porto Real continuam internados durante este período da pandemia da Covid-19.

O fechamento dos espaços foi definido em 19 de março, acatando o Decreto Municipal n° 2433/2020. O descumprimento do Decreto é considerado infração sanitária por invasão de espaços interditados pela Secretaria Saúde.

De acordo com a Procuradoria Geral do Município, o descumprimento da norma citada pode acarretar em detenção, de um mês a um ano, e ainda em multa, segundo o Artigo 268 do Código Penal.