Vacina contra o sarampo Divulgação

Publicado há 4 dias

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Saúde, seguindo todos os protocolos de segurança contra o coronavírus, deu inicio no dia 28 de setembro, à Campanha de Vacinação Contra o Sarampo. A mobilização acontece até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta, das 8h às 16h30.

A vacinação estará disponível em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínico do Bairro Fátima e Central de Vacinas (localizada no Centro de Diagnóstico). A imunização é para o público a partir de 6 meses até os 59 anos. É preciso apresentar a caderneta de vacinação.

Quanto ao grupo na faixa etária de 20 a 49 anos, todos deverão receber uma dose de reforço da vacina. Conforme informações da Secretaria de Saúde, a campanha acontece devido ao cenário do sarampo que contabiliza 1.804 casos confirmados no estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Secretaria, o objetivo é intensificar a vacina e assim evitar o surto da doença.

A Secretaria reforçou a importância de que todos que forem tomar a vacina usem máscara, respeitem o distanciamento e as medidas de higienização.

Postos de vacinação

Freitas Soares

Jardim das Acácias

Jardim Real

Novo Horizonte

Centro

São José

Bulhões

Policlínico Bairro Fátima

Central de Vacinas