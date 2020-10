Vacina antirrábica Reprodução internet

No próximo sábado (24) acontece o Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica em Bulhões. Das 8h às 12 horas será na Quadra da Vila Marina. Das 13h às 17 horas será no Quiosque em frente à quadra da Vila Santo Antônio.



A vacinação acontecerá a domicílio e é voltada para cães e gatos a partir de três meses de idade. As fêmeas em processo de gestação e os animais com patologias e que estejam em tratamento veterinário, não serão vacinados.



Somente adultos podem conduzir os animais usando coleiras e guias. É importante que o responsável use máscara, evite aglomerações e respeite o distanciamento social.



É possível vacinar os animais mesmo fora do Dia D. Basta agendar através do telefone da Secretaria de Saúde: (24) 3353-4899.



A vacinação agendada acontece à sede da Vigilância Sanitária, às sextas-feiras. A unidade está localizada à Rua André Luiz s/n°, Jardim Real.