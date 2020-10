Outubro Rosa Divulgação

A Casa da Mulher Clementina Tavernari recebeu no sábado (17), mais uma ação da campanha do Outubro Rosa, mês destinado à prevenção e conscientização contra o câncer de mama e do colo do útero. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, durante a mobilização foram realizados os seguintes exames: cinco ultrassonografias (USG) mamárias; 11 mamografias; três USG transvaginal; oito testes rápidos (HIV/ sifilis/ HCV/ HBsAg); oito exames preventivos e 18 consultas de mastologia.

Além dos exames, a ação ainda contou com uma palestra feita pela advogada Melanie de Paula, que compartilhou com as pacientes presentes como foi sua trajetória até a cura de um câncer de mama.

A Secretaria ainda informou que a próxima ação da campanha acontecerá no sábado (24), das 8h às 13h, em duas unidades, na Casa da Mulher Clementina Tavernari e no Centro de Diagnóstico Henrique Sabadini Filho. Os exames acontecerão por meio de um agendamento prévio, seguindo uma lista de espera das pacientes.

A SMS também reforça que no momento do exame,é necessário que as pacientes cumpram os protocolos de segurança, visando o combate a proliferação do novo cornavírus. Confira os exames previstos para a próxima ação da campanha:

- Exames de USG mamária;

- Exames de USG abdômen total e/ou superior;

- Mamografia bilateral;

- Preventivo e teste rápido;

- Mutirão de Videohisteroscopia diagnóstica (VHD)

Obs.: Todos os exames necessitam de agendamento prévio.