Rodovia Presidente Dutra com 402 quilômetros de extensão, liga Rio de Janeiro e São Paulo Divulgação/CCR

Por O Dia

A concessionária que administra a Via Dutra, CCR NovaDutra, realiza até o próximo domingo (25), uma nova frente de trabalho de recuperação de pavimento na região de Resende da via Dutra, no Sul Fluminense. Os trabalhos irão ocorrer nos dois sentidos da rodovia no período da manhã.



Na pista sentido São Paulo, será recuperado o pavimento entre os quilômetros 329 ao 331. Já no sentido Rio de Janeiro, os serviços acontecem nos quilômetros 333 e 332. Para a realização dos trabalhos, haverá fechamento alternado de faixas, com início previsto a partir das 8h e previsão de conclusão às 17h. Em caso de chuva ou mau tempo, os trabalhos poderão ser suspensos ou cancelado.



É importante o motorista ter atenção na passagem pela região e respeitar a sinalização implantada no local. Para saber das condições de tráfego, os motoristas podem sintonizar durante a viagem a CCRFM 107,5 NovaDutra.