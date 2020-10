Marcelo Seixas tinhas 47 anos Redes Sociais

O candidato a vereador de Sapucaia, município a 156 km do Rio de Janeiro, Marcelo Seixas (PSL), morreu em um acidente de trânsito no fim da tarde de quarta-feira (21). Ele estava em uma moto que colidiu em um carro no KM 34 da Rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Além Paraíba, em Minas Gerais.



O carro ficou com a lataria bastante amassada no lado do carona. Com o impacto, Marcelo, de 47 anos, morreu na hora.

De acordo com representantes do PSL no município, o candidato tinha uma reunião marcada para a noite de quinta-feira, no distrito de Jamapará.

Marcelo Seixas foi vereador em Sapucaia entre 2009 e 2012. Também concorreu por uma cadeira na Câmara Municipal nas eleições de 2004, 2012 e 2016.



Até a publicação desta reportagem, não havia informações sobre o velório e o enterro.