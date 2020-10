Quadra do bairro São José Gustavo de Souza

Publicado 30/10/2020

A Quadra do Bairro Santo Antônio (em Bulhões) e o Complexo Esportivo e de Lazer do Bairro São José, estão passando pelo processo de revitalização e padronização, através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos (SMOSP) de Porto Real.

De acordo com a Secretaria, os serviços na unidade de Bulhões começaram na quarta, 21, e consistem em: reforma dos vestiários; troca do alambrado; manutenções elétricas e hidráulicas; implantação de luminárias de LED; reforma do playground e pintura geral da unidade.



Em relação ao Complexo do Bairro São José, os serviços foram iniciados na quinta, 22, começando pela revitalização da quadra, incluindo: piso; traves e tabelas; mureta, alambrado e a pintura geral da unidade. Além disso, o local ainda recebe também a reforma do playground e do quiosques. Toda a unidade também passará por revisão da parte elétrica e do sistema hidráulico.



Outro complexo esportivo que também recebe as melhorias é a unidade do bairro Nova Colônia, que teve os serviços iniciados no mês de setembro. No local está sendo feita a revitalização da arquibancada e dos vestiários, adequação do alambrado e pintura geral das quadras poliesportiva e de tênis. A unidade ainda recebe intervenções no quiosque e playground. Segundo a SMOSP, os serviços no local estão avançados e a previsão é que sejam concluídos no mês de novembro.