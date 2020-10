Casa da Mulher Clementina Tavernari Divulgação

Por O Dia

O sábado, 24, foi dedicado a mais uma ação da Campanha Outubro Rosa, mês voltado à prevenção e conscientização contra o câncer de mama e do colo do útero. Conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), as ações no dia totalizaram 65 atendimentos, e para a realização do evento, foi organizado um cronograma e o agendamento prévio das pacientes. Além disso, os presentes foram orientados sobre o uso máscara, higienização e outros protocolos de prevenção à Covid-19.

A Casa da Mulher Clementina Tavernari realizou 54 atendimentos entre: ultrassonografias mamária e de abdômen total e/ou superior; mamografia bilateral; exames preventivos e teste rápido de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Já no Centro de Diagnóstico Henrique Sabadini Filho, foi realizado um mutirão de videohisteroscopia diagnóstica (VHD), que atendeu 11 pacientes.

A SMS ainda informou que durante o mês da Campanha Outubro Rosa, a Atenção Primária (Unidades de Saúde da Família - USF) teve o acréscimo de duas agendas extras, que ampliaram a marcação de mamografias e o agendamento de exames preventivos.