Por O Dia

Publicado há 5 segundos

O Instituto CCR desenvolveu um mapa literário com sugestões de livros infantis brasileiros para divertir as crianças, em casa ou na escola, para comemorar o Dia Nacional do Livro (29 de outubro). Com as restrições impostas pelo isolamento social, celebrar essa data por meio de passatempos literários não serve apenas como lazer, mas como uma forma de fazer com que crianças e adultos viajem para novos ambientes sem precisar sair.Por isso, o programa Caminhos para a Cidadania, do Instituto CCR, propõe uma caça ao tesouro, com cinco enigmas para desvendar tesouros literários do Brasil, passando por cinco estados e, a cada livro, uma nova experiência será descoberta. Para começar a aventura, basta ir ao site e entrar na brincadeira.A Ariane Teles, responsável pelo Caminhos para a Cidadania, esclarece que a ideia é mostrar às crianças obras de autores contemporâneos Brasil adentro. "São indicações que irão ampliar o conhecimento sobre a história literária de diversos locais do nosso País”, resume.