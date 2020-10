Vacinação antirrábica Imagem Internet

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real realiza neste sábado (31) mais um Dia D da Campanha de Vacinação Antirrábica. Dessa vez, no bairro Parque Mariana.



A imunização acontece na Rua João de Barcellos, ao lado do campo de futebol, das 8 horas às 14 horas.



A Secretaria ressaltou a importância de que os proprietários dos animais:

- Respeitem a norma que somente adultos podem conduzir os animais, devidamente com uso de coleiras e guias.

- Usem máscara.

- Evitem aglomerações.

- Respeitem o distanciamento social.



É possível vacinar os animais mesmo fora do Dia D. Basta agendar através do telefone da Secretaria de Saúde: (24) 3353-4899.



A vacinação agendada acontece à sede da Vigilância Sanitária, às sextas-feiras. A unidade está localizada à Rua André Luiz s/n°, Jardim Real.