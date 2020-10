Cidade de Porto Real (RJ) divulgação

Publicado 31/10/2020 10:00

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgou o saldo do mês de setembro. O município de Porto Real fechou o período no negativo, com 121 admissões e 126 desligamentos, contabilizando -5 vagas de empregos.



O setor que mais demitiu foi o da Indústria, com 24 admissões, mas 71 desligamentos, totalizando -47 vagas.



O saldo de empregos de 2020 continua negativo. De janeiro a setembro, 755 pessoas foram contratadas, mas por outro lado 1804 perderam o emprego, desencadeando um saldo de -1049 vagas, já que houve mais demissões do que admissões.



Um dos fatores que pode ter influenciado neste resultado é a pandemia do coronavírus, que acabou acarretando na paralisação das indústrias, redução de carga horária, contratos suspensos, e resultado na demissão de empregados.