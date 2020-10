Redemoinho de poeira Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 30/10/2020 16:13 | Atualizado 30/10/2020 16:42

A formação de um redemoinho de poeira vem chamando a atenção de moradores de Resende, no Sul do Estado. O fenômeno foi gravado por moradores na quarta-feira (28) e viralizou nas redes sociais.



O redemoinho se formou no estacionamento de uma empresa que fica próximo a Via Dutra, na entrada do bairro Fazenda da Barra 3, em Resende. Apesar do susto, o espiral logo se dissipou e não gerou transtornos.



O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), explicou que redemoinhos de poeira são comuns em dias quentes e secos, porque está associado ao aquecimento.



Com estas temperaturas mais elevadas forma-se um centro de baixa pressão, o ar ascende (faz o movimento de baixo pra cima no formato de espiral), levanta poeira e dá origem ao redemoinho que pode chegar a dezenas de metros de altura.