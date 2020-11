Prefeitura de Quatis Divulgação

Publicado 08/11/2020 08:00

A Prefeitura de Quatis, através da Controladoria Geral do Município (CGM) e do Fundo Municipal de Saúde (FMS) informou que já estão disponíveis para acesso na página da Prefeitura de Quatis na internet todas as informações relativas à prestação de contas do segundo quadrimestre de 2020, referente ao período de maio a agosto.

Devido às medidas de prevenção a Pandemia do Covid-19, as audiências públicas presenciais previstas na lei estão canceladas. Sendo assim, a Controladoria Geral do Município (CGM) disponibilizou as apresentações e documentos de forma online para que todos possam tomar conhecimento dos investimentos e atos da administração municipal, promovendo junto à população, a transparência na gestão dos recursos públicos.



Todas as informações referentes à prestação de contas do período tanto da Prefeitura quanto do Fundo Municipal de Saúde ficarão disponíveis no endereço: https://quatis.rj.gov.br/. Para acessar, basta clicar no pop-up que aparecerá na tela da página da Prefeitura.



Durante este período, a população poderá também enviar suas dúvida, críticas e/ou esclarecimentos sobre as informações prestadas para o e-mail: audienciapublicapmqfms2quadri@gmail.com que serão respondidas pela CGM ou pela Secretaria Municipal de Saúde.