Programação tem como objetivo conscientizar os homens sobre o câncer de de próstata Divulgação

Por O Dia

Contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades nas regiões de atuação das empresas do Grupo CCR é a missão do Instituto CCR e, entre suas iniciativas, está a promoção da qualidade de vida e da saúde. Por isso, mais uma vez, com o mote “Todos os caminhos levam à prevenção”, o Instituto CCR, no trecho da Concessionária CCR NovaDutra, apoia a campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina.

A campanha foca sobre prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, além de lembrar aos homens que cuidar da saúde é fundamental.

A gestora do Instituto CCR e da Sustentabilidade do Grupo CCR, Cristine Naum, reforça que agora é a vez de o Instituto CCR apoiar o Novembro Azul. "Com participação das concessionárias do Grupo CCR, vamos conscientizar os homens sobre a importância dos cuidados com a saúde e a prevenção do câncer de próstata. Saúde é um dos pilares de atuação do Instituto CCR e por isso temos foco em projetos e programas que proporcionem o cuidado com as pessoas”.



Para reforçar a campanha, serão realizadas ações ao público interno e externo para divulgar informações sobre prevenção e diagnóstico, com a veiculação de spots na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra, além de mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs).