Diego Antônio de Oliveira, de 38 anos Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 07:00

Uma família de Resende procura por um homem que está desaparecido desde domingo (1º). Diego Antônio de Oliveira, de 38 anos, foi visto pela última vez na rodoviária da cidade.



Segundo familiares, há uma semana, ele saiu de casa, no bairro Jardim Alegria, para ir a Volta Redonda, cidade vizinha, para visitar a namorada, mas não foi visto mais desde então.



No dia do desaparecimento, Diego usava calça jeans escura, blusa clara e uma máscara branca quando foi visto pela última vez.



Quem tiver alguma informação sobre Diego pode entrar em contato com familiares através do telefone (24) 97404-5850 ou com a delegacia de Volta Redonda, onde o caso foi registrado, pelo número (24) 3338-9957.