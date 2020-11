Evento percorreu três bairros Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 09:00

A Coligação Porto Real para Todos promoveu no domingo (8), a "Caminhada da Paz". O evento, que percorreu três bairros, reuniu os candidatos a prefeito Alexandre Serfiotis (PSD), a vice-prefeito Rafa Pirô (PSC) e a vereadores dos 11 partidos que integram a coligação e apoiadores.



A concentração foi na área do parque de exposições, de onde os participantes saíram em caminhada, às 10 horas, carregando bandeiras, material de divulgação de propostas e animados por jingles de campanha vindos de um mini trio elétrico, e percorreram ruas dos bairros de Fátima, Freitas Soares e Jardim das Acácias, onde houve o encerramento, por volta das 13 horas.



Alexandre Serfiotis definiu a caminhada como um evento que ficará marcado simbolicamente e um retrato do que vem sendo sua campanha. “Estou muito feliz e agradecido de coração pelo carinho com que tenho sido recebido e isso ficou evidenciado no dia de hoje, quando eu e meu vice recebemos muitas manifestações de apoio, por meio de um simples gesto, de uma palavra, de um aperto de mão ou de um abraço. Foi uma caminhada para pregar e desejar a paz a todas as famílias, mas que também levou alegria e esperança de dias melhores para os cidadãos e cidadãs porto-realenses”, disse, emocionado.