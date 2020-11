Pavimentação Divulgação

Por O Dia

A CCR NovaDutra realiza, nesta semana, uma nova frente de trabalho de recuperação de pavimento no trecho de Resende, na via Dutra, no Sul Fluminense (RJ). O serviço, que acontece até o próximo domingo, dia 15/11, faz parte do trabalho que a Concessionária faz periodicamente ao longo dos 402 quilômetros da rodovia, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos usuários. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou suspensos.



As melhorias, que compreendem na realização de serviços de fresagem e recomposição de pavimento, estão previstas para acontecer nos dois sentidos da rodovia, com previsão de início às 8h e término às 17h.

Para isso, haverá fechamento alternado de faixas da rodovia entre os quilômetros 317 e 314 da pista sentido Rio de Janeiro e entre os quilômetros 314 e 322 na pista sentido São Paulo. Ao passar pelo trecho em obras, a CCR NovaDutra solicita aos usuários que respeitem a sinalização e placas que foram instaladas.