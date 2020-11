Caminhoneiro vai ter à disposição uma estrutura de conscientização sobre a Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Nos dias 12 e 13 de novembro, a CCR NovaDutra, em parceria com a Carreta Texaco e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), realiza uma ação de saúde e de orientação aos caminhoneiros que trafegam na via Dutra. As atividades acontecem das 9h às 16h, no posto de pesagem de caminhões, localizado no km 301 da pista sentido São Paulo, em Resende, na região Sul Fluminense (RJ).



O caminhoneiro que passar pelo local durante os dois dias vai ter à disposição uma estrutura com ações de conscientização sobre formas de contágio do Covid-19, com uma equipe de profissionais especializados, seguindo todas as orientações de proteção e higiene.

Também serão repassadas informações sobre a importância e conscientização a respeito de doenças masculinas, com ênfase na prevenção do câncer de próstata. Haverá ainda distribuição de desinfetante e flanela para o caminhoneiro higienizar a cabine do veículo.



Os profissionais do volante também receberão orientações sobre questões de segurança viária e sobre o Registro Nacional de Transportador de Cargas (RNTRC) digital, que permite que o transportador realize ou atualize seu cadastro pela internet.