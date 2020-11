Por O Dia

Na semana das eleições, os candidatos à prefeitura de Porto Real estão intensificando a campanha nas ruas. Nesta quinta-feira (12), dois candidatos realizam caminhadas na cidade.

O candidato a prefeito Alexandre Serfiotis (PSD) caminha com apoiadores pelos bairros Jardim Real e Novo Horizonte a partir das 12 horas. O ato contará com a participação do Senador Romário (Podemos) e do Deputado Federal Delegado Furtado (PSL).

Ailton Marques (PDT), atual prefeito e candidato à reeleição, também realiza uma caminhada no fim da tarde no Colinas. A concentração é na entrada do bairro às 17 horas.

A candidata Silvia Bernardelli (Cidadania) apresenta o plano de governo aos moradores de Bulhões às 8 horas e mais tarde, às 14 horas, no bairro Novo Horizonte.

O candidato Valcir da Silva (PP) caminha pelo bairro Jardim das Acácias.