Ailton Marques e Bianca Sampaio Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:48

Com uma intensa agenda de caminhadas e reuniões, o prefeito Ailton Marques (PDT), segue ao lado da candidata a vice-prefeita, a vereadora Bianca Sampaio (PTB), na disputa pela reeleição. Nesses últimos dias, a dupla e os candidatos a vereador e seus apoiadores caminharam pelos bairros Freitas Soares, Jardim das Acácias, Bulhões, Nova Colônia e Jardim Real.

No início da semana, quando caminhava pelo Jardim das Acácias, desmentiu boatos a respeito das unidades habitacionais do bairro e comentou as benfeitorias realizadas. “Ninguém toma casa de ninguém aqui no bairro Jardim das Acácias, é direito adquirido. Muito pelo contrário, nós vamos é lutar para construir mais unidades habitacionais”, contou Ailton, reiterando que em caso de reeleição o bairro terá uma sub-base da Guarda Civil Municipal.

