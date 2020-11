Alexandre Serfiotis com Romário e deputado Antônio Furtado Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:58 | Atualizado 13/11/2020 08:59

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato a prefeito Alexandre Serfiotis (PSD) e seu vice Rafa Pirô (PSC), promoveram uma caminhada na tarde de quinta-feira (13), e que contou com a participação do senador Romário (Podemos) e do deputado federal Delegado Antônio Furtado (PSL).

“Sou testemunha do trabalho de Alexandre Serfiotis na Câmara dos Deputados. Como deputado, conquistou diversos recursos para o município e não tenho de dúvidas de como prefeito fará muito mais”, declarou o senador. Para o Delegado Antônio Furtado, Alexandre Serfiotis é o melhor nome para comandar a Prefeitura de Porto Real. “É uma pessoa com grande capacidade de liderança e Porto Real vai precisar muito de um líder para se recuperar e voltar a se desenvolver. Ele e seu vice Rafa Pirô podem contar com a minha ajuda”, disse.

Publicidade

A caminhada partiu da praça do Jardim Real e seguiu em direção ao bairro Novo Horizonte. “Foi mais um evento que vem coroar nossa campanha e que aumenta ainda mais a nossa confiança na vitória no próximo domingo, dia 15. Agradeço de coração aos meus amigos pessoais senador Romário e deputado Delegado Antônio Furtado pelo apoio e também a cada apoiador que tem caminhado conosco, com muita alegria e dedicação”, falou.