Valcir da Silva em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 09:09

O candidato à prefeitura de Porto Real, Valcir da Silva (PP), lançou essa semana uma proposta para a sua administração, o ônibus elétrico, inspirado no Tarifa Comercial Zero de Volta Redonda. Ele foi até a cidade vizinha e gravou um vídeo explicando como irá funcionar o transporte em Porto Real.

“Temos condições e vamos colocar sim em Porto Real, vamos fazer uso desse serviço pra mostrar a vocês o quanto é bom e importante pra toda comunidade, um serviço maravilhoso, confortável, pouco barulho e tem atendido muito bem a população, pode acreditar, Porto Real vai ter sim ônibus elétrico pra atender melhor a nossa população.”, disse o candidato no vídeo postado em suas redes sociais.

Com o slogan “Um governo para todos”, o candidato vem com propostas de mudanças para o município. Sempre preservando o diálogo com a população, como já fez em rodas de conversas por diversos bairros da cidade e indo diretamente, todos os dias, às ruas para conversar com as pessoas.