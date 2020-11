Por O Dia

Os candidatos a prefeito de Porto Real aproveitam o sábado (14) para mostrar a força da campanha como foco em grandes caminhadas e carreatas.

O candidato Ailton Marques (PDT) realiza uma carreata a partir das 9 horas saindo do bairro Parque Mariana.

Valcir da Silva (PP) aposta em caminhada com candidatos a vereadores e cabos eleitorais às 9 horas no Freitas Soares e depois no Centro.

Alexandre Serfiotis (PSD) também fará uma carreata para finalizar sua campanha. Será às 14 horas com concentração no Country Club, no Centro.

A candidata Silvia Bernardelli (Cidadania) começa às 8 horas com uma caminhada pelo bairro Jardim das Acácias seguindo pelas demais localidades.