Candidatos por ordem alfabética: Ailton Marques, Alexandre Serfiotis, Silva Bernardelli e Valcir da Silva Montagem

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 21:03 | Atualizado 14/11/2020 21:36

O último dia de campanha eleitoral foi marcado por grandes atos em Porto Real. Os candidatos Ailton Marques (PDT) e Alexandre Serfiotis (PSD) realizaram carreatas, já Silvia Bernardelli (Cidadania) e Valcir da Silva (PP) preferiram finalizar com caminhadas.

Pela manhã deste sábado (14), Ailton Marques e sua vice Bianca Sampaio (PTB) realizaram uma carreata pelas ruas da cidade. "Meu coração é só alegria. Tenho certeza que amanhã vamos confirmar nas urnas o resultado de um trabalho honesto e pautado no respeito com a nossa gente", declarou.

Ailton Marques e Bianca Sampaio Divulgação

Silvia Bernardelli caminhou pelo bairro Jardim das Acácias ao lado do vice, o Lulinha (PV). "É chegada a hora de confirmar nosso desejo de mudança. Vamos todos juntos escrever uma nova história onde o protagonista será cada cidadão. Agora é a nossa vez", comentou.

O candidato a prefeito Alexandre Serfiotis e vice, o Rafa Pirô (PSC), também apostaram em carreata para finalizar a campanha eleitoral. "Nossa carreata da paz foi incrível. Obrigado Porto Real! Nossa cidade vai voltar a sorrir", postou.

Alexandre Serfiotis e Rafa Pirô Divulgação

Valcir da Silva caminhou pelo Centro e no bairro Freitas Soares ao lado do vice, o Maquinho Graciani (PP). "Trabalhamos fortemente em uma campanha humilde, honesta, com os pés no chão. Quero agradecer o carinho que recebemos de cada um de vocês por onde estivemos", disse em rede social.

Confira os locais de votação em Porto Real.

Mais de 210 candidatos a vereadores disputam uma vaga na Câmara Municipal.