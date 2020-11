Por O Dia

Eleito com 38,83% dos votos válidos, o próximo prefeito de Porto Real, Alexandre Serfiotis (PSD), concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal O DIA. Na conversa, acompanhado do seu vice, o empresário e ex-vereador Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô (PSC), ele destacou quais serão suas primeiras prioridades no início do mandato e o que a população portorealense pode esperar para os próximos quatros anos da cidade.Médico cardiologista e ex-secretário municipal de Saúde, Alexandre, de 44 anos, tem pela frente um grande desafio: assumir a prefeitura em meio a. A cidade já confirmou 21 mortes e mais de 480 casos pela doença. Reestruturar o serviço público de saúde é um dos seus objetivos, além de se dedicar a revitalização das unidades básicas e investimento em equipamento, mais profissionais e exames.Sobre a reclamação na demora para marcação de consultas, o novo prefeito pretende aplicar o controle e planejamento com base em números. “Quando fui secretário municipal, informatizamos todo o sistema. Vamos trabalhar com este monitoramento para garantir o acesso a exames, especialidades e consultas a todos os moradores”, explicou.Deputado federal desde 2015, Serfiotis acompanhou os estudos com as duas vacinas que estão sendo testadas no Brasil: de Oxford e a Coronavac . Sobre a possibilidade de, ele prefere a cautela. “Estou confiante na vacina, mas enquanto isso temos que manter os cuidados básicos como uso de máscara, distanciamento social e álcool em gel. Vamos seguir as orientações dos Ministérios da Educação e Saúde, além do Governo do Estado. A volta às aulas presenciais vai depender do cenário e a situação no estado e região, sempre prezando pela segurança de nossos alunos e profissionais da Rede”, enfatizou.Ainda em relação a Educação, pretende começar já nos primeiros dias de governo o diálogo com empresas e indústrias da região para fomentar a economia. “Já estamos planejando reuniões com empresas para juntos construirmos uma, que vai alinhar o ensino médio e técnico no modelo integral para formar e qualificar os jovens para o mercado de trabalho”, destacou.A pandemia também impactou a economia municipal. De março a setembro, foram mais de. Ele acredita que diversos fatores influenciaram neste índice negativo. “O fim do vale transporte e do ônibus que fazia o trajeto para o pólo industrial, além do alto valor de passagem. Quero voltar o diálogo com as indústrias e desburocratizar a estrutura pública como forma de atrair mais empresas para o município”, disse, acrescentando que pretende se reunir com o Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro (Detro) para buscar uma solução para o transporte intermunicipal, já que, hoje em dia, apenas uma empresa presta o serviço. “É lastimável”, completou.Recuperar os equipamentos públicos e finalizar obras também estão entre suas prioridades. “Vamos reabrir os Quiosques do Saber, equipando com computadores, rede wifi e internet de graça para os bairros. Além disso, queremos estudar a finalização da obra doe a criação de uma Fundação de Cultura, como forma de buscar recursos da iniciativa privada para o setor. Enquanto deputado, sei da dificuldade para conseguir recursos pela Lei de Incentivo e acredito que a criação de uma Fundação possa ser um caminho”, explicou.Na área de Segurança Pública, apesar de não ser atribuição do poder municipal, o novo prefeito quer buscar junto ao Governo do Estado a inserção do programa Segurança Presente , com a parceria da Guarda Municipal. Está em seu plano de governo a implantação de um Destacamento de Polícia Ostensiva. “Esse DPO vai atender toda esta localidade composta por quatro bairros: Freitas, Fátima, São José e Jardim das Acácias”, declarou, afirmando que pretende investir em projetos sociais e fortalecimento da Educação como forma de tirar os jovens e adolescentes da rua e dar oportunidade de qualificação e emprego, garantindo que fiquem longe da criminalidade e tráfico de drogas, problema recorrente no município.Para o servidor público, além de garantir a volta dopara os funcionários, ele quer realizar um estudo de viabilidade para reestruturação do plano de cargos e salários. Para isso, será necessário o apoio da Câmara Municipal. “Entendo a importância da Câmara e por isso vou buscar o apoio de todos os vereadores priorizando o diálogo e com um único objetivo, trabalhar para a cidade”, destacou.Para assumir a prefeitura, Alexandre terá de deixar a Câmara dos Deputados. No seu lugar, entra o radialista Pedro Augusto (PSD). Mesmo, Serfiotis pretende manter contato com os políticos de lá, a fim de atrair recursos e investimentos para a cidade. “Me relaciono bem com a maioria, e continuarei buscando junto a deputados, senadores e ministros, verbas para conseguir realizar as obras que Porto Real precisa”, declarou.Nos seus primeiros, o novo prefeito quer implantar o ônibus municipal por apenas 1 real (uma promessa de campanha), garantir o plano de saúde dos servidores públicos, retomar obras no Parque Mariana e na creche do bairro Village, além de iniciar os estudos para a construção da Rodoviária Municipal, prevista em seu plano de governo. “Como deputado federal em 2018 destinei R$ 1,3 milhão de recursos para a construção da rodoviária. Um dos meus primeiros atos será retomar os estudos para esta obra, buscar a aprovação da Caixa Econômica e iniciar a construção, dessa forma já começamos a gerar empregos”, garantiu.Filho do ex-prefeito Jorge Serfiotis, que acabou falecendo em decorrência de um câncer no primeiro ano do terceiro mandato em 2017, Alexandre construiu sua campanha eleitoral com o objetivo de “terminar o legado do pai”, mas também pretendedo município. “Quero que a cidade volte a ter a melhor saúde do Estado do Rio, que tenhamos a Escola Técnica, nossa rodoviária, invista em obras de infraestrutura, amplie o Hospital Municipal, traga mais indústrias, retome os empregos e construa o Hospital Veterinário”, enumerou.Para finalizar, Alexandre Serfiotis, o novo prefeito de Porto Real para o mandato 2021-2024, deixou uma. “Pode ter certeza que vou governar para todos os 20 mil habitantes de Porto Real. Iremos trabalhar muito para que o município volte a ser referência em três pilares: Saúde, emprego e qualidade de vida. Vamos devolver à população um governo de excelência, buscando recursos, ajustando as contas públicas para fazer todos os investimentos necessários e resgatar esses títulos importantes: melhor Saúde, cidade que gera mais empregos e o melhor lugar para se viver”, concluiu.