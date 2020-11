Material apreendido Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas no domingo (22) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Freitas Soares.



A Polícia Militar chegou ao local após denúncias de que uma casa estava sendo usada para embalar drogas. No momento do flagrante, um suspeito acabou fugindo.



Dentro da casa havia quatro adolescentes. Eles chegaram a jogar sacolas com os entorpecentes sobre o telhado, mas acabaram sendo cercados e se entregaram.



Foram apreendidos 53 pinos de cocaína, 25 trouxinhas de maconha, quatro pedras de crack, dois celulares e uma base de rádio.



Eles foram conduzidos para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real. O adolescente de 17 anos ficou apreendido por tráfico de drogas. Os outros suspeitos, dois de 15 anos e um de 16, foram ouvidos como testemunhas acompanhados pelos responsáveis e liberados.