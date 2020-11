Via Dutra, em Barra Mansa Divulgação

Por O Dia

A CCR NovaDutra inicia, nesta semana, novas obras de contenção de taludes em dois trechos da via Dutra no Sul Fluminense (RJ). Os serviços acontecem no quilômetro 254 da pista sentido São Paulo, em Pinheiral, e nos quilômetros 263,9 (sentido São Paulo) e 275,3 (sentido Rio de Janeiro), em Barra Mansa. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser paralisados ou mesmo suspensos.



Estão previstos serviços de regularização do terrapleno, plantio de grama, substituição e execução de novas canaletas para drenagem da água de chuva e reforço na base para impermeabilização. Para realizar os serviços, o acostamento nos quilômetros 254 e 263,9 ficará interditado.

Já na execução das melhorias previstas para o quilômetro 275 não estão previstas interdições de faixas da pista expressa e acostamento. A concessionária ressalta que é importante o motorista ter atenção ao trafegar pelo local das obras e respeitar a sinalização implantada.



A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em janeiro de 2021.