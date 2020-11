Carteira de trabalho Reprodução internet

Por O Dia

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a cidade de Porto Real fechou o mês de outubro no azul. Foram geradas 54 vagas de empregos. Este resultado é fruto da diferença entre admissões (233) e demissões (179).



O setor que mais gerou empregos foi o de Serviços (+45), seguido da Indústria (+11). Em compensão, a Construção fechou duas vagas, e o Comércio não gerou nenhuma vaga em outubro. No total, a cidade possui 5.945 pessoas empregadas, sendo 59% trabalham em indústrias, 24,7% no setor de Serviços e 14% no Comércio.



No balanço anual, de janeiro a outubro de 2020, a cidade perdeu 1005 postos de trabalho, a maioria (-824) nas Indústrias. Por conta da pandemia de coronavírus, essa área foi bastante afetada pela paralisação da produção e queda nas vendas.