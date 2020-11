Motorista ferido se manteve consciente e se comunicava a todo momento com as equipes de resgate Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 11:27 | Atualizado 30/11/2020 12:02

O motorista de um caminhão ficou gravemente ferido depois de bater na traseira de uma carreta na Via Dutra, em Resende, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, na noite de domingo (29). O acidente aconteceu na altura do km 298 do sentido São Paulo. O motorista, de 35 anos, ficou preso nas ferragens.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu em um trecho de subida e a cabine do caminhão ficou completamente destruída. O motorista da carreta saiu sem ferimentos.

A pista sentido São Paulo precisou ser interditada e o congestionamento passou de 6 km. O trabalho de remoção da vítima durou cerca de três horas e contou com o apoio do Corpo de Bombeiros e da concessionária que administra a rodovia.



Durante o atendimento, o homem se manteve consciente e se comunicava a todo momento com as equipes de resgate. Ele foi encaminhado ao Hospital de Emergência de Resende, que não passou o estado de saúde.