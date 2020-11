Reunião com artistas da cidade Divulgação/PMPR

Por O Dia

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) realizou na quinta-feira passada (26), uma reunião com os artistas inscritos no Prêmio Cultura Real. O encontro aconteceu no Horto Municipal, onde foram tiradas as dúvidas sobre a premiação, que prevê o repasse de recursos e ações emergenciais destinadas ao setor cultural, durante a pandemia da Covid-19, através da Lei Federal nº 14.017/2020 (Aldir Blanc).

O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou que o município já está em posse desse recurso e a previsão é que ele seja repassado aos artistas no mês de dezembro. "Esse Prêmio é de grande importância, pois além de dar suporte durante o período da pandemia da Covid-19, também tem o objetivo de fazer a divulgação dos trabalhos de todos os participantes inscritos.

O secretário de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino, também falou sobre as próximas etapas do Prêmio Cultura Real. “Para a inscrição, todos os artistas precisaram confeccionar um vídeo, onde foram apresentadas as artes com a qual cada um trabalha. Nosso objetivo é dar maior visibilidade a esses artistas e mostrar a diversidade cultural do nosso município”.

Além dos 39 artistas, também se inscreveram dois espaços culturais. Essas instituições terão um suporte no período da pandemia e no próximo ano elas poderão participar de projetos com a Prefeitura. "Um desses espaços é o Centro Cultural Arte em Cena, que poderá fazer apresentações para os estudantes da rede municipal de ensino. O outro inscrito foi a Associação Vittorio Emanuele II, que realizará um curso de massas para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA)”, completou o secretário.