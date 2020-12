Por O Dia

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) informa que estará disponível até o dia 5 de dezembro, a retirada do Kit de Segurança Alimentar referente ao mês de Setembro. A SMECT ressalta que, essa é a última convocação para os responsáveis que ainda não fizeram a retirada do Kit do mês mencionado.

Para a retirada do kit, o responsável deve se dirigir até a Unidade de Ensino onde o aluno está matriculado, das 8h às 17h. É necessário a apresentação de qualquer documento de identidade do responsável e do aluno, inclusive certidão de nascimento, com o objetivo de comprovar o vínculo com o estudante. O aluno não precisa estar no momento da retirada.