Arma apreendida Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 11:13

Um revólver calibre 38 foi apreendido na terça-feira (1º) no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real.



A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência na localidade. O suspeito estaria ameçando a família com a arma.



Com a chegada dos PMs, ele conseguiu fugir, deixando a arma de fogo na casa. A mãe do suspeito foi encaminhada para a 100ª Delegacia Policial como testemunha.