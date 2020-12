Prefeitura de Porto Real Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 12:06

O prefeito de Porto Real, Ailton Marques, instituiu a Comissão de Transição Governamental para o novo prefeito, Alexandre Serfiotis. O grupo é composto por 14 membros, sendo seis representantes da atual gestão municipal e oito do candidato eleito.



O objetivo da Comissão é providenciar as condições para que o novo governante para o cargo de prefeito possa receber do seu antecessor todos os dados e informações necessárias à implementação do programa do novo governo a partir da data da posse, prevista para o dia 1º de janeiro de 2021.



Atual Secretário de Governo, Augusto Serfiotis, foi nomeado como coordenador da Comissão. Os titulares das secretarias e demais órgãos da administração pública municipal ficam obrigados a fornecer as informações que forem requisitadas.



Além de Augusto, participam da Comissão de Transição como representantes do atual governo: os secretários de Administração, Flávio Marinheiro; de Saúde, Luis Fernando Curty Jardim; de Educação, Cultura e Turismo, Robson Paulino; de Fazenda, Receita e Planejamento, João Paulos dos Santos; e o Controlador Geral do Município, Ludemar Pereira.



Foram indicados pelo candidato eleito os seguintes membros: José Roberto Pereira da Silva, ex-vice-prefeito de Porto Real no mandato 2013-2016; Rafael de Carvalho Lima, o Rafa Pirô, vice-prefeito eleito para o mandato 2021-2024; além de Carlos Alberto Viana da Silva, Luciano Carvalho da Silva, Antonio Sebastião da Silva, Alexandre Xavier Corradi, João Baptista Borges Abi-Saber Rezende e Valéria Ribeiro de Carvalho.