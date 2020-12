Coronavírus Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 10:49 | Atualizado 03/12/2020 10:56

Com três dias de diferença, a prefeitura de Porto Real registrou mais uma morte por coronavírus na mesma semana. No boletim de quarta-feira (2), foi confirmada a 23ª morte pela doença, de uma moradora de 72 anos, com teste positivo para Covid-19.

A paciente era portadora de doenças crônicas e o falecimento ocorreu no dia 29 de novembro, no Hospital Regional do Médio Paraíba Drª Zilda Arns Neumann, em Volta Redonda, mas na quarta, 2 de dezembro, é que foi confirmada a morte pelo novo coronavírus.

Publicidade

Nessa data não foram confirmados casos novos da doença no município que já contabiliza 551 casos, com 478 pessoas curadas.

Duas pessoas estão internadas. Entre os 222 casos suspeitos, três estão hospitalizadas.