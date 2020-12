Rodovia Presidente Dutra com 402 quilômetros de extensão, liga Rio de Janeiro e São Paulo Divulgação/CCR

Por O Dia

Em continuidade ao serviço de recuperação de pavimento na via Dutra, a CCR NovaDutra faz durante a semana melhorias em trechos da via Dutra das regiões de Resende e Itatiaia, no Sul Fluminense (RJ). As melhorias estão programadas para ocorrer sempre durante todo o dia e nos dois sentidos da rodovia - RJ e SP, até o próximo domingo, 6 de dezembro.



Os trabalhos de restauração de pavimento implicam na substituição do pavimento antigo e visam garantir maior resistência e durabilidade ao piso da rodovia. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser suspensos ou cancelados. Para realizar as melhorias, haverá fechamento alternado de faixas das pistas.



A Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização especial e placas próximo ao acesso para orientação dos usuários sobre a rota alternativa. Veja os trechos que serão recuperados:



Resende:

Entre os Kms 303 e 304.

Das 21h às 6h, com fechamento alternado de faixas.



Itatiaia:

Entre os Kms 330 e 331.

Das 8h às 17h, com fechamento alternado de faixas.