Reunião do Gabinete de Crise da Covid-19 realizada essa semana Divulgação

Por O Dia

Com o aumento no número de casos novos verificados nos últimos 15 dias, a Prefeitura de Porto Real decidiu intensificar os trabalhos de conscientização e fiscalização no mês de dezembro. “Ainda não é o caso de emitir um novo decreto por que, a rigor, as medidas de restrição à aglomeração e de proteção contra a Covid-19 continuam valendo. Precisamos reforçar a adesão de comerciantes, moradores e entidades religiosas às medidas que permanecem em vigor”, argumentou o prefeito Ailton Marques, em reunião do Gabinete de Crise da Covid-19, realizada na quarta-feira, dia 2 de dezembro.

Na prática, será intensificada a divulgação através dos meios de comunicação sobre o aumento do números de casos da doença no município e os cuidados necessários para a contenção da pandemia. Ao mesmo tempo, o município vai oficiar entidades representativas, como o Conselho de Pastores e a Câmara dos Dirigentes Lojista (CDL Quatis/Porto Real), reforçando a importância das medidas de distanciamento, aferição de temperatura e restrições de lotação em vigor entre outras. Na próxima semana, o município realizará ações de campo para fiscalizar o cumprimento das medidas de contenção.

Publicidade

As autoridades de saúde de Porto Real recomendam à população que evite os encontros festivos de fim de ano e viagens para municípios com alta incidência da doença. “Vamos continuar acompanhando os números da pandemia no município e o comportamento da população. Caso haja necessidade, serão definidas novas ações para a preservação da vida”, adiantou o prefeito.

Aumento no número de casos

Nas últimas duas semanas, Porto Real saiu de 145 para 267 moradores com recomendação de isolamento. Deste total, 48 casos foram confirmados para a Covid-19 e 219 são considerados suspeitos. O número semanal de casos novos confirmados no município subiu de 10 para 39 nas duas últimas semanas. Os bairros com o maior número de casos novos na última semana foram Freitas Soares (15), Jardim das Acácias (13) e Jardim Real (7).